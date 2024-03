Männer verlieren Führerschein wegen illegalen Autorennens

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Polizei hat drei Autofahrer in Kaiserslautern bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen erwischt. Die Männer im Alter von 24, 28 und 31 Jahren seien am Freitagabend mit über 100 Kilometern pro Stunde innerhalb der Stadt gefahren, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Samstag mit. Die hochmotorisierten Autos seien einer Zivilstreife aufgefallen. Die Autofahrer wurden anschließend kontrolliert. Den Angaben zufolge sind die Männer nun vorerst ihre Führerscheine los. Jetzt erwartet sie ein Strafverfahren.

Mitteilung Polizei