Männer schlagen 27-Jährigen

Mehrere Männer haben am frühen Montagmorgen einen 27-Jährigen angegriffen und verletzt. Der Mann habe in Trier-Biewer eine Kopfverletzung sowie mehrere Schürfwunden am Körper erlitten, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Angreifer hätten ihn gemeinsam geschlagen und getreten, bevor sie in einem Auto in Richtung Trier geflohen seien. Der 27-Jährige sei in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizeiinspektion Schweich sucht Zeugen.