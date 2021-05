Mainz

Machbarkeitsstudien für zwei Pendler-Radrouten sind fertig

Die Machbarkeitsstudien für zwei der sieben geplanten Pendler-Radrouten in Rheinland-Pfalz sind fertig. Für die Strecke Worms – Frankenthal – Ludwigshafen sowie für die Route zwischen Konz, Trier und Schweich seien damit die Vorzugstrassen gefunden worden, teilte das Verkehrsministerium in Mainz am Donnerstag mit.