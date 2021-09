Ramstein

Maas und Blinken beraten über Lage in Afghanistan

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan beraten Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein US-Kollege Antony Blinken über die Lage in dem Krisenland. Bei einem Treffen mit Maas auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz unterstrich Blinken am Mittwoch die „bemerkenswerte Partnerschaft“ mit Deutschland. Maas sagte: „Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen. Das setzt die gute und enge Kooperation, die wir in den letzten Wochen hatten mit Blick auf Afghanistan, fort.“