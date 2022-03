Saarbrücken

Saar-Landtagswahl

Maas: Strukturwandel ist größte Aufgabe für Wahlsieger SPD

Der frühere Bundesaußenminister Heiko Maas hat eine mögliche SPD-Alleinregierung im Saarland als Herausforderung bezeichnet. «Aber man sollte es annehmen – mit Demut», sagte der gebürtige Saarländer der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Als größte Aufgabe der künftigen Regierung sieht er die Fortsetzung des Strukturwandels. «Wir werden wahrscheinlich im industriellen Bereich weiter Arbeitsplätze verlieren und wir müssen neue zukunftsfähige aufbauen – in den Bereichen, in denen wir gut aufgestellt sind.»