Ramstein

Maas: Keine Anerkennung der Taliban-Regierung

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich gegen eine Anerkennung der Taliban-Regierung zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. „Um die wird es nicht gehen, die sehe ich auch nicht im Moment“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Allerdings sprach er sich dafür aus, die Gespräche mit den militanten Islamisten fortzusetzen. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Bundesregierung weiterhin Schutzbedürftige außer Landes bringen wolle – darunter auch deutsche Staatsbürger.