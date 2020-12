Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 10:30 Uhr

Mainz

LVU: Chefs und Mitarbeiter werden an Homeoffice festhalten

Die Betriebe in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) in der Corona-Krise „überall dort auf mobiles Arbeiten gesetzt, wo es möglich war“. LVU-Geschäftsführer Karsten Tacke sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Die Erfahrungen waren vielerorts so positiv, dass Beschäftigte und Arbeitgeber gleichermaßen daran festhalten werden. Allerdings haben die Erfahrungen auch sachliche und persönliche Grenzen aufgezeigt.“