Luxemburg

Luxemburg weist Vorwürfe gegen seinen Finanzplatz zurück

Die Regierung Luxemburgs hat Vorwürfe gegen den Finanzplatz und die Steuerpolitik des Landes „entschieden“ zurückgewiesen. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung heißt es, in Berichten internationaler Medien, darunter auch der „Süddeutschen Zeitung“, werde „eine Reihe von unbegründeten Behauptungen“ aufgestellt. Luxemburgs Gesetzgebung sei „in vollem Einklang“ mit allen EU- und internationalen Vorschriften und Transparenzstandards. Alle internationalen Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuermissbrauch und Steuervermeidung würden angewendet.