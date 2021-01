Luxemburg

Luxemburg verlängert Corona-Maßnahmen bis 21. Februar

Luxemburg wird seine Maßnahmen zu Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 21. Februar verlängern. Das kündigte Premierminister Xavier Bettel nach einer Sitzung des Regierungsrates am Freitag an. Die Zahl der Infektionen im Großherzogtum sei zwar gesunken. Angesichts der neuen Virus-Mutationen, die hochansteckend seien, gelte es aber vorsichtig zu bleiben. „Es ist nicht die Zeit für Lockerungen.“ In Luxemburg sei die in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 bisher in zwölf Fällen nachgewiesen worden.