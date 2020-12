Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 19:40 Uhr

Luxemburg/Saarbrücken

Luxemburg und Saarland wollen enger kooperieren

Bei einem Gespräch über die aktuelle Corona-Lage haben sich die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) und ihre luxemburgische Amtskollegin Paulette Lenert über eine engere Zusammenarbeit in der Grenzregion verständigt. Die Bestrebungen gingen in Richtung gemeinsamer Pandemiepläne sowie des Austauschs von Personal oder Ausrüstung, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag. Weitere Gespräche seien über den Sommer geplant, erste Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorgestellt werden.