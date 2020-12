Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 20:20 Uhr

Luxemburg

Luxemburg schließt Restaurants und Bars

In Luxemburg bleiben von Montag an Restaurants und viele Geschäfte wegen des Coronavirus geschlossen. Dies teilte Premierminister Xavier Bettel am Sonntagabend nach einer Sondersitzung der Regierung mit. Auch Kneipen, Restaurants, Cafés, Kinos, Diskotheken, Theater, Bibliotheken, Schwimmbäder und Sporthallen sind bis auf Weiteres geschlossen. Allen Bürgern des Großherzogtums wurde „dringend geraten“, ohne zwingende Gründe nicht das Haus zu verlassen.