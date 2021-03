Luxemburg

Luxemburg plant Öffnung der Außengastronomie ab dem 7. April

In Luxemburg darf die Außengastronomie ab dem 7. April wieder öffnen. Geplant sei die Öffnung der Terrassen von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr unter strengen Auflagen, kündigte der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch an. Maximal zwei Personen aus verschiedenen Haushalten dürften an einem Tisch sitzen, es gelte Maskenpflicht und ein Mindestabstand zwischen den Tischen.