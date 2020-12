Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 11:40 Uhr

Luxemburg

Luxemburg lockert Corona-Einschränkungen

Luxemburg hat seit Montag seine Corona-Regeln gelockert: Die Bürger dürfen wieder ihre Wohnungen ohne triftigen Grund verlassen, müssen sich dabei aber an strikte Abstands- und Hygieneregeln halten, teilte die Regierung in Luxemburg mit. Überall dort, wo der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werde könne, müsse eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden – zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen.