Luxemburg

Luxemburg lockert Corona-Einschränkungen

Luxemburg lockert die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen für die Bevölkerung. „Wir haben es geschafft, das Schlimmste zu vermeiden“, sagte Regierungschef Xavier Bettel am Montag nach einer Kabinettssitzung vor Journalisten. Vom 11. Mai an dürften sich bis zu 20 Personen gemeinsam im Freien aufhalten, müssen aber die Abstandsregeln einhalten. In geschlossenen Räumen sind sechs Personen erlaubt. Bisher durften Luxemburger ihre Wohnungen nur mit einem triftigen Grund verlassen.