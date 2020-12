Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 10:20 Uhr

Luxemburg gegen Verlängerung der Kontrollen zur Grenze

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat sich gegen eine weitere Verlängerung der deutschen Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg ausgesprochen. Es gebe „keinen ersichtlichen Grund“, die Mitte März eingeführten Kontrollen weiter aufrechtzuerhalten, teilte Asselborn laut Mitteilung am Dienstag in einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit. Die Entwicklung der Corona-Lage in Luxemburg stelle „in keinster Weise eine Bedrohung für die Nachbarregionen“ dar.