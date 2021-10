Luxemburg

Luxemburg erhöht Druck auf Nicht-Geimpfte

Die luxemburgische Regierung will mit neuen Regeln den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ab dem 1. November werde in der Gastronomie die 3G-Regel verpflichtend, nach der nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zugang hätten, kündigte Premierminister Xavier Bettel am Freitag in Luxemburg an. Dabei reiche ein negativer Selbsttest nicht mehr aus, um im „Covid-Check-System“ grünes Licht zu bekommen – man brauche dann ein zertifiziertes Testergebnis.