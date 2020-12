Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 19:50 Uhr

Luxemburg

Luxemburg beschließt Hilfen für „Neustart“ nach Corona

Die luxemburgische Regierung hat Hilfen in Höhe von 700 bis 800 Millionen Euro für einen wirtschaftlichen „Neustart“ nach der Corona-Krise beschlossen. „Unsere öffentlichen Finanzen sind ziemlich gesund und wir haben einen größeren Spielraum für Hilfsmaßnahmen als manche anderen Länder“, sagte Finanzminister Pierre Gramegna am Mittwoch in Luxemburg.