Homburg

Partei

Lutz Hecker aus der AfD ausgetreten

Der frühere stellvertretende Vorsitzende der AfD im Saarland, Lutz Hecker, ist aus der Partei ausgetreten. Zu den Gründen wollte er sich nicht äußern. Nur so viel: «Ich bin nicht im Streit ausgetreten», sagte er am Dienstag. Der Austritt aus der AfD sei am Dienstag erfolgt, «in Folge einer langen Kette von Ereignissen der letzten Jahre und Monate». Zuvor hatten saarländische Medien darüber berichtet.