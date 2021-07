Worms

Lutherpreis für drei Bürgerrechtlerinnen aus Belarus

Stellvertretend für die Demokratiebewegung in Belarus werden drei Bürgerrechtlerinnen aus der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik heute in Worms mit dem Lutherpreis „Das unerschrockene Wort“ geehrt. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird vom Bund der 16 Lutherstädte in Deutschland verliehen – dort wirkte der Reformator Martin Luther.