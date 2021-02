Worms

Luther-Jubiläum am 16. April in Worms mit Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist nach Angaben der Veranstalter zum großen Luther-Jubiläum am 16. April nach Worms. Daneben werden auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in der Kommune am Rhein erwartet. Das teilten die evangelische Kirche und die Stadt Worms am Donnerstag mit. Im April ist es 500 Jahre seit Luthers historischem Auftritt auf dem Wormser Reichstag her.