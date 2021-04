Worms

Luther-Jubiläum am 16. April digital

Der Festakt zur Eröffnung des Luther-Jubiläums am 16. April (16.00 Uhr) in Worms mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird digital stattfinden. Das teilte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau am Donnerstag mit. Alle Beteiligten sollten ursprünglich ohne Gäste in Worms zusammenkommen. Wegen steigender Infektionszahlen hätten sich die Verantwortlichen aber entschlossen, die Veranstaltung in ein digitales Format umzuwandeln, hieß es. Steinmeier hält eine Ansprache per Video. Der SWR überträgt die Veranstaltung auf seiner Homepage.