Worms

Luther-Ausstellung im Wormser Dom

Der Wormser Dom zeigt eine Auswahl von Luther-Bildern des Berliner Künstlers Harald Birk. „In den Bildern und Darstellungen zeigt sich ein sehr vielgestaltiger Luther: der überzeugte Theologe, der streitbare Reformator, der leidenschaftliche Kämpfer, aber auch der Mensch, der mit seinem Glauben und seinem Gott ringt“, teilte Probst Tobias Schäfer am Mittwoch in Worms mit. Der Künstler habe sich an der Person Luthers „regelrecht abgearbeitet“.