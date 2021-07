Worms

„Luther“ eröffnet Nibelungen-Festspiele in Worms

Mit der Premiere des Stücks „Luther“ haben vor historischer Kulisse in Worms am Freitagabend die Nibelungen-Festspiele begonnen. Auf der Bühne vor dem Kaiserdom widmete sich das Ensemble um Sunnyi Melles und Jürgen Tarrach in knapp drei Stunden Spielzeit dem Wirken von Martin Luther (1483-1546) – allerdings stand der namensgebende Reformator nicht als Figur auf der Bühne. „Luther tritt nicht auf, er ist aber allgegenwärtig“, hatte der künstlerische Leiter Thomas Laue gesagt.