Eisenberg

Lungenkrankheit COPD: Laut AOK 7,4 Prozent ab 40 betroffen

Etwa jeder sechste Mann im Alter zwischen 85 und 89 Jahren ist im Jahr 2019 in Rheinland-Pfalz an der chronischen Lungenkrankheit COPD erkrankt gewesen. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsatlasses der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland hervorgeht, waren insgesamt 7,4 Prozent der Bevölkerung ab 40 Jahren von COPD betroffen. Frauen traf es gemäß der Daten dabei seltener: Der höchste Anteil lag 2019 laut AOK mit 11,5 Prozent in der Altersgruppe von 80 bis 84 Jahren.