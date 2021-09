Saarbrücken

Luksic: „Herausragendes Ergebnis“ für die FDP

Nach der ersten Prognose zur Bundestagswahl hat der Vorsitzende der FDP im Saarland, Oliver Luksic, von einem „herausragenden Ergebnis“ für seine Partei gesprochen. „Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir hintereinander ein zweistelliges Ergebnis. Wir sind sehr zufrieden und sind gespannt auf den weiteren Wahlabend“, sagte der Bundestagsabgeordnete in Saarbrücken. Zu möglichen künftigen Koalitionen sagte er: „Wir werden in aller Ruhe das Wahlergebnis analysieren. Und es hängt davon ab, mit wem wir am meisten liberale Politik durchsetzen können.“