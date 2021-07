Luftwaffe macht mit Tornado Aufnahmen vom Katastrophengebiet

Berlin/Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) – Um die Arbeit von Rettungskräften im Katastrophengebiet an der Ahr zu erleichtern, macht die Luftwaffe mit einem Tornado Luftaufnahmen in der Region. Die Aufnahmen sollten am Mittwochnachmittag im Tiefflug erfolgen, wie die Luftwaffe auf Twitter mitteilte – versehen mit dem Hinweis: „Heute Nachmittag wird es laut im Raum Bad Neuenahr.“