Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 17:10 Uhr

Saarbrücken

Lüften: Neue Regeln für Unterricht unter Corona-Bedingungen

Regelmäßiger Lüften, Hinweise für den Umgang mit Krankheiten: Für den Unterricht in saarländischen Schulen gelten mit Blick auf den Winter neue Regelungen im Umgang mit der Corona-Pandemie. Wie das saarländische Bildungsministerium am Freitag mitteilte, ist ein entsprechender Hygieneplan aktualisiert worden. Ziel sei, den schulischen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen auch in den kommenden Monaten sicherzustellen, hieß es.