Ludwigshafen: Webcam an der Baustelle Hochstraße Süd

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mit Hilfe einer neu installierten Kamera können Interessierte die Baustelle an der zum Abriss freigegebenen Hochstraße Süd in Ludwigshafen künftig selbst in Augenschein nehmen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) stellte die Webcam am Dienstag vor. Der Apparat ist neben einem Baucontainer auf einem Pavillon installiert. Nach Verzögerungen wegen der Corona-Krise sehe sich die Stadt beim geplanten Teilabbruch wieder in der Spur, sagte Steinruck. Läuft alles planmäßig, beginnt der Abbruch in der ersten Juli-Hälfte. Die Demontage der auf pilzförmigen Pfeilern ruhenden Trasse ist nötig, weil sie Statikern zufolge einzustürzen droht.