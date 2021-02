Ludwigshafen

Ludwigshafen verschärft Coronaregeln nicht

Nach negativen Testergebnissen in einer Sammelunterkunft verzichtet die Stadt Ludwigshafen auf eine Verschärfung der Corona-Regeln. Zwischenzeitlich lägen die Ergebnisse von Tests bei den Bewohnern der Unterkunft vor, sie seien nachweislich nicht erkrankt, teilte die Stadt am Freitag mit. Die zunächst aus Gründen des Gesundheitsschutzes vorgesehene Einschränkung des Bewegungsradius der Bevölkerung auf 15 Kilometer werde deshalb nicht in Kraft gesetzt.