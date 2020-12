Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 15:20 Uhr

Ludwigshafen

Ludwigshafen verschärft Corona-Regeln

Wegen steigender Infektionszahlen gelten in Ludwigshafen seit Freitag schärfere Corona-Regeln. Unter anderem muss an zentralen Plätzen der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, und an weiterführenden Schulen gilt vom 26. Oktober bis 6. November eine Maskenpflicht im Unterricht, wie die Verwaltung mitteilte. Zudem werden die Öffnungszeiten der Lokale auf den Zeitraum von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr begrenzt. Außerhalb dieser Zeit gelte auch ein Verkaufsverbot für Alkohol, hieß es.