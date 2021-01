Ludwigshafen

Ludwigshafen verlängert Corona-Allgemeinverfügung

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen verlängert Ludwigshafen die für das Stadtgebiet geltende Allgemeinverfügung bis Ende Januar. Allerdings werde die Maskenpflicht im Innenstadtbereich auf die Zeit zwischen 8.00 Uhr und 20.00 Uhr begrenzt, teilte die Verwaltung der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am Freitag mit. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr gelte unverändert. Mit den umliegenden Kommunen sei das Beibehalten der Maßnahmen abgesprochen, teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) mit. Die Verlängerung tritt demnach an diesem Montag (11.1.) in Kraft.