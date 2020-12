Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 02:30 Uhr

Ludwigshafen informiert über Teilabbruch der Hochstraße Süd

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) informiert heute über den aktuellen Stand beim geplanten Teilabbruch der Hochstraße Süd in der pfälzischen Stadt. Wegen der Corona-Krise findet das Medienbriefing in Form einer Videokonferenz statt. Die Demontage der zentralen Verkehrsachse der Region verzögert sich unter anderem wegen der Corona-Beschränkungen. So dürfen sich etwa die Arbeitskolonnen auf der Baustelle nicht mischen – was den Ablauf spürbar einschränkt.