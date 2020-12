Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 02:00 Uhr

Ludwigshafen informiert über Abriss von Hochstraße Süd

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Medientermin an der gesperrten Hochstraße Süd informiert die Stadt Ludwigshafen am (morgigen) Dienstag (12.30 Uhr) über den geplanten Teilabriss der Verkehrsverbindung. In einem intensiven Verfahren waren zuletzt erste Holzstützen für die Betonkonstruktion errichtet worden. Dem aktuellen Zeitplan zufolge soll die Demontage im Juni beendet sein. Der Termin gilt aber wegen der aufwendigen Arbeiten als nicht ganz gesichert.