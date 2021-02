Ludwigshafen

Ludwigshafen hebt Ausgangsbeschränkung auf

Die Stadt Ludwigshafen setzt ihre nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr aus. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, wird die entsprechende Allgemeinverfügung mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Damit entfallen demnach auch die Pflicht zum Tragen von Masken in Bereichen der Innenstadt von 8 bis 20 Uhr sowie Besuchsbeschränkungen in Pflege- und Senioreneinrichtungen.