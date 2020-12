Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 18:10 Uhr

Ludwigshafen

Ludwigshafen diskutiert über Rathaus und Hochstraßen

Der aufwendige Teilabriss der Hochstraße Süd in Ludwigshafen läuft noch – da stellt die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz auch die Weichen für das nächste Megaprojekt. Der Stadtrat stimmte am Montag einem Abriss des Rathausgebäudes zu und machte damit zudem den Weg frei für die Prüfung des Verlaufs einer geplanten Stadtstraße. Damit folgte das Gremium dem Vorschlag der Verwaltung. Wo ein neues Rathaus entstehen soll, wird noch geprüft.