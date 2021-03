Ludwigshafen

Ludwigshafen darf Hochstraße in schnellerem Verfahren bauen

Ludwigshafen darf den Ersatzbau für die teils abgerissene marode Hochstraße Süd in einem beschleunigten Verfahren bauen. „Technisch und rechtlich hat die Planung der Prüfung durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Stand gehalten“, teilte die Kommune am Montagabend mit. „Die neue Brücke bleibt so breit wie die alte, wird aber sicherer und leiser“, hieß es weiter. Geplant seien ein lärmmindernder Belag sowie ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. „Auch eine neue Radschnellverbindung wird mitgeplant“, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie solle unter dem neuen Brückenabschnitt entstehen.