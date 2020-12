Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 12:30 Uhr

LSB beruft Bärnwick zum kommissarischen Präsidenten

Mainz (dpa/lrs) – Wolfgang Bärnwick ist zum kommissarischen Präsidenten des Landessportbundes Rheinland-Pfalz berufen worden und folgt damit auf Jochen Borchert. Über diesen personellen Wechsel an der Spitze unterrichtete der Verband am Montag. Als Vizepräsidentin Leistungssport soll künftig Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte, die einstimmig gewählt wurde, fungieren. Der 72 Jahre alte Bärnwick und die 33 Jahre alte Welte sind zunächst kommissarisch im Amt und sollen bei der nächsten Mitgliederversammlung, die am 11. Dezember erstmals digital stattfinden soll, im Amt bestätigt werden.