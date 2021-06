Saarbrücken

Lotto-Spieler gewinnt mehr als 3,7 Millionen Euro

Das Saarland hat seinen zweiten Lotto-Millionär in diesem Jahr. Ein Tipper aus dem Landkreis Saarlouis räumte am Samstag einen Gewinn von mehr als 3,7 Millionen Euro ab, wie die Saarland-Sporttoto GmbH am Montag mitteilte. Bei der Lotterie 6 aus 49 tippte der Spieler demnach sechs Richtige. Er teile sich den Gewinn der zweiten Gewinnklasse von insgesamt mehr als 7,4 Millionen Euro mit einem Tipper aus Niedersachsen, hieß es. Der hatte sich den Angaben zufolge ebenfalls für die sechs Richtigen entschieden.