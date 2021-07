Koblenz

Lottospieler gewinnen über 1,4 Millionen Euro

Gleich zwei Lottospieler aus Rheinland-Pfalz haben sich am Wochenende über zwei große Gewinne in Höhe von zusammen rund 1,4 Millionen Euro gefreut. Während ein Spieler im Raum Primasens den Eurojackpot von 447 000 Euro am Freitag geknackt hatte, gewann einen Tag später eine Person aus dem Raum Trier rund 953 000 Euro im Lotto, teilte die Gesellschaft Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mit. Für das Glücksspiel zahlten die Gewinner jeweils 12,50 Euro für den Eurojackpot-Schein und 20,90 Euro für das Lotto-Los.