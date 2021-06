Koblenz

Lotto Rheinland-Pfalz warnt vor betrügerischen Anrufen

Lotto Rheinland-Pfalz warnt vor unseriösen Anrufern, die sich als Mitarbeiter einer „Deutschlandlotterie“ ausgeben. Ihre Masche funktioniere so, dass die Anrufer Kunden aufforderten, ihre Bankverbindung und persönlichen Daten zum Abgleich zu nennen, teilte die Lottogesellschaft am Mittwoch in Koblenz mit. Weigerten sich die Kunden, drohten die Betrüger damit, den Lotto-Abo-Vertrag sofort aufzulösen.