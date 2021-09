Bad Neuenahr-Ahrweiler

Lokalradio für flutgeschädigtes Ahrtal geht auf Sendung

Ein Lokalradio mit einem besonderen Programm für das flutgeschädigte Ahrtal geht am Samstag auf Sendung. Neben Nachrichten und Musik wird das Ahrtalradio eine Art Pinnwand für Hilfsangebote aller Art anbieten, wie die Medienanstalt Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte. Der Sender soll demnach den Anwohnern der Hochwasserregionen helfen und ein „Bindeglied sein für alle ohne Smartphone und Internetzugang“. Weitere Programmpunkte sind eine tägliche Stellenbörse, Tipps bei Rechts- und Versicherungsfragen und ein Gottesdienst am Sonntagvormittag. Für die Bundestagswahl will das Ahrtalradio wichtige Informationen für die Anwohner liefern und am Wahlabend die Ergebnisse aus den Kommunen präsentieren.