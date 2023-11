Lokal, regional, digital: Rhein-Zeitung lässt am Umwelt-Campus hinter ihre Kulissen blicken

Wie wird in der Digitalredaktion der Rhein-Zeitung gearbeitet? Auf welcher (Daten-)Basis werden Entscheidungen getroffen? Wie geht die Entwicklung im Digitalen weiter? Antworten auf diese und viele weitere Fragen können Interessierte am 14. November auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld erhalten. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

In der Digitalredaktion der Rhein-Zeitung gehört Datenanalyse zum täglichen Geschäft. Foto: Jens Weber

„Rhein-Zeitung: Local Hero & Digital Lab“: Unter diesem Motto werden Chefredakteur Lars Hennemann und Redakteure aus der Digitalredaktion unserer Zeitung in Koblenz bei einem Impulsvortrag am Umwelt-Campus Birkenfeld erläutern, in welche Richtung die Reise geht. Tim Schönborn, der Studiengangsbeauftragte für Medieninformatik, lädt für Dienstag, 14. November, von 16.30 Uhr an in den Raum 15-SR 3 ein.

Das Herz der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben schlägt für das Lokale. Die Rhein-Zeitung ist im nördlichen Rheinland-Pfalz zu Hause. „Wir treten jeden Tag aufs Neue an, weil wir davon überzeugt sind, dass guter Lokaljournalismus wichtig und wertvoll ist. Heute und auch in Zukunft“, betont Hennemann.

Viele Produkte im Portfolio

Ihren Ursprung nahm die Rhein-Zeitung als klassisches Print-Produkt. Doch schon früh wurden im Verlag die Weichen für das Digitale gestellt. Heute gibt es verschiedene journalistische Produkte im Portfolio (gedruckte Zeitung, E-Paper, Rhein-Zeitung.de, Podcasts, Newsletter, ...), und die Entwicklung läuft stetig weiter. Das Digitale rückt dabei immer stärker in den Fokus.

In der Digitalredaktion laufen viele Fäden zusammen. Entscheidungen werden hier nicht aus dem Bauch heraus getroffen, sondern basierend auf Erfahrung und Daten. Aktuell erarbeitet die Digitalredaktion unter anderem in einem Projekt einen Leitfaden für den Redaktionsalltag. Dabei beschäftigen uns die Fragen: Welche Daten müssen Reporterinnen und Reporter kennen, und wie bereiten wir sie auf?

Nach dem Vortrag ist es ausdrücklich erwünscht, dass die Studierenden Fragen stellen. Die Veranstaltung wird maximal eine Stunde dauern und ist für alle Interessierten offen. Eine Anfahrtsskizze ist online zu finden unter www.umwelt-campus.de/anfahrt