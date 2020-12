Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 17:10 Uhr

Mainz

Lockerung von Einschränkungen für Menschen mit Behinderungen

Coronabedingte Einschränkungen für Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz werden ab Mittwoch gelockert. So können in Behindertenwerkstätten auch Menschen wieder mitarbeiten, die etwa wegen ihres Alters zu einer Risikogruppe gehören, wie das Sozial- und Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte. Weiter geöffnet werden auch die Angebote von Sozialpädiatrischen Zentren und den angeschlossenen Frühförderstellen – dort sind dann unter bestimmten Bedingungen auch wieder Gruppentherapien sowie Hausbesuche zulässig.