Wasserbillig/Schengen

Lockdown: Mehr Andrang bei Friseuren in Luxemburg

In der Corona-Pandemie sind unterschiedliche Regeln in EU-Ländern besonders in Grenzregionen spürbar: So gehen derzeit viele Deutsche nach Luxemburg zum Friseur, wo die Salons – anders als im deutschen Lockdown – geöffnet sind. Bei manchen Betrieben gibt es einen großen Andrang: „Es ist total verrückt momentan. Wir waren letzte Woche eigentlich schon für diese Woche ausgebucht“, sagt Friseurin Christina Helmling (34) im luxemburgischen Wasserbillig nahe der Grenze zu Deutschland.