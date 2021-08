Bad Kreuznach (dpa/lrs)

Lob und Kritik aus dem Gastgewerbe für Corona-Beschlüsse

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern sind im Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz auf ein geteiltes Echo gestoßen. Die Abkehr von Lockdown-Szenarien und die Verlängerung der Corona-Hilfen würden positiv gesehen, teilte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Land in Bad Kreuznach am Donnerstag mit. Kritisiert werde jedoch die Fokussierung bei der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) auf den Inzidenzwert von 35. Es müsse vielmehr ein Indikatorensystem entwickelt werden, in dem die Impfquote, die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivbetten berücksichtigt würden.