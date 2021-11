Elz

Lkw-Unfall: Verkehr staut sich 18 Kilometer weit

Nach einem Lastwagenunfall am Mittwochmorgen auf der Autobahn 3 am Elzer Berg hat sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu 18 Kilometern gestaut. Für die Bergungsarbeiten seien mehrere Stunden lang alle Fahrbahnen gesperrt worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Am Nachmittag wurden zwei Spuren wieder freigegeben. Eine 49-jährige Frau war laut Polizei auf der regennassen Fahrbahn in Richtung Frankfurt zu schnell gefahren und hatte die Kontrolle über ihren Sattelzug verloren. Der Lkw prallte gegen die Schutzplanke und kippte auf die Straße, ein nachfolgender Sattelzug fuhr dagegen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden beträgt etwa 300.000 Euro.