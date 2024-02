Unfall

Fließem

Lkws prallen auf B51 frontal zusammen: Ein Fahrer stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Sattelzüge auf der B51 im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Mittwoch ein 34-jähriger Fahrer ums Leben gekommen. Der andere Lkw-Fahrer wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag in Fließem, kurz vor dem Gewerbegebiet. Die B51 werde vermutlich bis in die frühen Morgenstunden am Donnerstag noch gesperrt bleiben.