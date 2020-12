Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 11:10 Uhr

Daxweiler

Lkw-Fahrer mit 2,7 Promille erwischt

Die Polizei hat bei Daxweiler (Hunsrück) einen betrunkenen Lkw-Fahrer auf der Autobahn 61 gestoppt. Eine Test habe bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 2,7 Promille ergeben, teilten die Beamten am Dienstag mit. Der 50-jährige Fahrer war am Montag mit seiner Fracht in Mannheim gestartet und sollte diese eigentlich ins nördliche Rheinland-Pfalz nach Mülheim-Kärlich bringen. Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Rastplatz wurde er allerdings erwischt. „Das war reiner Zufall“, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei nicht weiter auffällig gewesen.