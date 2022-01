Büchenbeuren

Lkw-Fahrer bei Unfall auf B 50 schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Bundesstraße 50 bei Büchenbeuren (Rhein-Hunsrück-Kreis) von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr aus zunächst unbekannter Ursache in eine Leitplanke und kam schließlich vor einem Brückenpfeiler zum Stehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht und ist außer Lebensgefahr.