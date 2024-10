Lkw-Fahrer bei Unfall auf A61 schwer verletzt

Anzeige

Boppard (dpa/lrs). Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 61 zwischen Waldesch und Boppard schwer verletzt worden. Er sei am frühen Dienstagabend aus Unachtsamkeit am Stauende mit seinem Lkw auf einen stehenden Lastwagen gefahren, teilte die Polizei mit. Der 47-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht, die beiden Lastwagen waren aber nicht mehr fahrbereit. Die rechte und mittlere Spur der A61 in Richtung Hockenheim wurde für fünfeinhalb Stunden gesperrt.